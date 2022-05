El remake de Prince of Persia cambia de equipo desarrollador

Un juego que a día de hoy ya parece un mito es el remake para Prince of Persia: The Sands of Time, mismo que se anunció en septiembre del 2020 y ha presentado retrasos constantes en su desarrollo. Muchos están esperanzados por verlo surgir al fin en este 2022, pero esa es una idea que solo se va a quedar en el papel, pues hace pocas horas se dio un nuevo mensaje.

Concretamente, es un comunicado oficial en el Ubisoft confirma que el proyecto sigue en demora, con una fecha de estreno indefinida, traduciéndose así, que por lo menos este año no hará acto de presencia. De igual manera, se hace hincapié en que el desarrollo pasa a su estudio de Montreal, dejando así un trabajo incompleto por parte de Mumbai y Pune.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

La compañía francesa agradece también a los fanáticos por el apoyo brindado, prometiendo que el proyecto está en buenas manos, después de todo la serie nació en el estudio ubicado en Canadá. Además, aseguraron que es importante esta decisión, aunque no comentan tal cual por qué, algo que podría dejar un tanto preocupados a los fanáticos.

Aquí su declaración:

Esta decisión es un paso importante y el equipo, basándose en el trabajo realizado por Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, se tomará ahora el tiempo necesario para reagrupar el enfoque del juego y ofrecer la mejor experiencia de este remake de un clásico de todos los tiempos.

Recuerda que este remake de Prince of Persia: The Sands of Time llegará a PS4, Xbox One y PC. Se rumora que también llegará a Switch.

Nota del editor: Sin duda es un mensaje desalentador para los jugadores que crecieron con la trilogía de las arenas. Sin embargo, es mejor que se retrase a experimentar situaciones similares a las que Cyberpunk 2077 presentó en su momento, con muchos bugs y glitches.

Vía: Ubisoft