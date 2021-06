El Profesor Willow tendrá su propia carta de Pokémon y así la puedes conseguir

Por tiempo limitado, Pokémon Center está ofreciendo la carta gratuita del Profesor Willow del Juego de Cartas de Pokémon. Este personaje debería ser familiar para los jugadores de Pokémon Go, y de hecho, los usuarios de este título AR pueden aplicar esta carta dentro del juego para obtener ciertos beneficios.

La Investigación Especial estará disponible en Pokémon Go a partir de julio, pero ya está vigente en Pokémon Center, así que aprovéchala mientras puedas. Para hacerlo, deberás comprar objetos directamente relacionados a Pokémon Go, como la playera Go Fest 2021, botellas de agua de los equipos, y más.

Fuente: Pokémon Go