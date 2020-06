El primer DLC de Pokémon Sword and Shield ya tiene fecha de lanzamiento

El día de ayer The Pokémon Company nos prometió nueva información sobre el DLC de Pokémon Sword and Shield, y hoy cumpleron con su palabra. Con un increíble tráiler de casi cuatro minutos, se ha confirmado la fecha de lanzamiento de Isle of Armor, el primer contenido adicional de este juego.

Será el próximo 17 de junio cuando este contenido se encuentre disponible para todos los que desean seguir explorando la región de Galar. De igual forma, el tráiler nos muestra un poco más sobre los pokémon que estarán disponibles en esta expansión, tanto legendarios, como versiones Galar de clásicos monstruos de bolsillo.

Isle of Armor, el primer DLC para Pokémon Sword and Shield, estará disponible el próximo 17 de junio. Por el momento se desconoce cuándo podremos disfrutar del segundo contenido adicional, The Crown Tundra, sólo contamos con una venta de lanzamiento para otoño de este año.

En temas relacionados, un juego de mesa de Pokémon ya está en desarrollo. De igual forma, Pokémon Go Fest 2020 se llevará a cabo de forma virtual.

Vía: Serebii