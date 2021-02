El modo zombies de CoD: Black Ops Cold War estará disponible a finales de este mes

El modo zombies es uno de los apartados más queridos de cualquier juego de Call of Duty, y en Black Ops Cold War no podían faltar. De esta forma, la Segunda Temporada de este título introduce Outbreak, descrito como “el siguiente capítulo en la historia del Dark Aether”.

En esta ocasión, los agentes de Réquiem deben de viajar al centro de la ‘Madre’ Rusia, descubrir un terrible secreto que amenaza con destruir a la raza humana, ponerle fin a este mal y, como siempre, sobrevivir. De igual forma, se introducirán nuevos mapas, cada uno con diferentes requerimientos para salir victorioso.

Así es descrito este modo:

“Continuando con la historia de Dark Aether, Outbreak tiene lugar en espacios de juego masivos a lo largo de los Montes Urales, repletos de nuevos enemigos, objetivos de equipo, recompensas de jugadores e información para descubrir a pie, en vehículos o en plataformas de salto. Ya sea para cazar enemigos de élite usando un rastreador satelital, escoltar a un Rover que detecta portales dimensionales o resistir contra los zombis en una zona confinada de Dark Aether, los agentes de Requiem deberán completar estas investigaciones antes de que puedan Exfil … o arriesgarse a ingresar a Dark Portal de éter a una nueva región para obtener aún más recompensas”.

Los mapas en cuestión son: Apocalipsis, un modo 6 vs. 6, el cual podrá jugarse desde el principio. Los tres restantes, Golova por equipos, Masion de 2 vs. 2 y 3 vs. 3, así como Miami Strike de 6 vs. 6, llegarán en una fecha posterior. Este contenido estará disponible el próximo 23 de febrero por medio de una nueva actualización.

Afortunadamente, esto no es todo lo que veremos en la Segunda Temporada de Black Ops Cold War, ya que también se agregaran nuevos modos de juego, mapas, armas, operativos y mucho, mucho más. Puedes conocer todo sobre este contenido aquí.

Vía: Activision