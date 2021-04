El DLC de Max Payne 3 y L.A. Noire en PC ya es gratuito

De manera completamente inesperada, Max Payne 3 y L.A. Noire en PC recibieron una actualización a inicios de semana, la cual vuelve completamente gratuito todo el DLC de estos juegos.

El pasado 19 de abril, Rockstar eliminó todo su catálogo de juegos en Steam, solo para volver a restablecer el orden unos momentos después. Fue así que los fans se dieron cuenta de que Midnight Club 2, juego que no había estado disponible en esta tienda virtual por tres años, regresó por unos instantes. De igual forma, se descubrió que Max Payne 3 y L.A.Noire ahora ofrecen todo su DLC de manera gratuita.

Ambos juegos también han visto el soporte para sistemas operativos de 32 bits “en desuso”. Por otro lado, L.A. Noire: The VR Case Files, versión enfocada a dispositivos de Realidad Virtual, no sufrió de cambio alguno. Sin duda alguna, esta es una decisión bastante extraña, especialmente considerando que Rockstar no realizó un gran anuncio al respecto.

En temas relacionados, una nueva pista sugiere que GTA VI será anunciado muy pronto. De igual forma, estas son las novedades de GTA Online.

Vía: Eurogamer