El desarrollo de Demon’s Souls cuenta con la bendición de Miyazaki y FromSoftware

Demon’s Souls es una de las cartas más fuertes para el estreno del PS5 el próximo 12 de noviembre. Pese a que se trata de un remake, Bluepoint Games ha trabajado en este juego como si fuera una nueva entrega en la serie, aunque sigue siendo bastante fiel al original. Ahora, durante una nueva entrevista, se ha revelado que el estudio contó con la bendición de los desarrolladores originales.

En una plática con GameSpot, Gavin Moore, director creativo de Desarrollo externo de SIE Worldwide Studios, ha revelado que Hidetaka Miyazaki y FromSoftware le ofrecieron su bendición al juego, y estaban contentos por este desarrollo. Esto fue lo que se comentó:

“Los creadores originales, Miyazaki y FromSoftware, nos dieron su bendición y estaban contentos porque siguiéramos adelante e hiciéramos este juego. Quiero decir, nos dieron su bendición, pero no se involucraron en el día a día de la producción del juego. Ahora, todo ese desarrollo estuvo a cargo de Worldwide Studios y Bluepoint Games, nos hemos asegurado de mantenernos fieles a su visión original. Eso es algo increíblemente importante. Somos fans inmensos de los juegos de Miyazaki, y por ello, asegurarnos de que lo que hemos creado fuera fiel a su visión era el estándar que necesitamos cumplir”.

De igual forma, se ha confirmado que el desarrollo proviene únicamente de SIE y el estudio. Sin embargo, esta obsesión por ser fiel al trabajo original ha causado un poco de controversia en internet, ya que el juego no contará con diferentes opciones de dificultad y el público no reaccionó de la mejor forma a esta información. De igual forma, Demon’s Souls no utilizará raytracing en PS5.

Vía: GameSpot