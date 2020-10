Demon’s Souls Remake no utilizará raytracing en PS5

Uno de los elementos gráficos más importantes de la siguiente generación es el raytracing, un nuevo sistema de reflejos e iluminación que promete cambiar nuestra perspectiva sobre el realismo en los videojuegos. Muchos de los primeros juegos nextgen ya incluirán este elemento desde día uno, sin embargo, el remake de Demon’s Souls no será uno de ellos.

Demon’s Souls ofrecerá dos opciones de rendimiento en PS5; la primera de ellas te permitirá jugar a 60 cuadros por segunda con una resolución dinámica 4K. La segunda ofrecerá 30FPS con una resolución nativa de 4K, sin embargo, no se menciona que ninguna de ellas cuente con raytracing.

Esta información posteriormente fue confirmada por LEVEL UP, quienes entrevistaron al director creativo del juego, Gavin Moore, y esto fue lo que dijo al respecto:

“De hecho no implementamos raytracing en Demon’s Souls. No es porque no pudiéramos o porque el PlayStation 5 no pudiera hacerlo, ya que es completamente capaz de hacerlo.”