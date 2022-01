Spider-Man: No Way Home reunió a casi todos los villanos de las pasadas cintas del arácnido a cargo de Sony. Sin embargo, sus guionistas revelaron que este no siempre fue el plan, ya que de un inicio considerarnos juntarlos como parte de una escena post-créditos, pero fue gracias a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien los hizo cambiar de opinión.

En entrevista con The Verge, Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de No Way Home, explicaron que Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, Sandman y The Lizard nunca fueron considerados como parte de la historia principal de la película, sino que querían meterlos como una escena post-créditos. Feige sugirió una manera de hacerlos funcionar y el resto es historia.

“No sé si fue idea de Kevin Feige, la idea de hacer algo con los otros villanos y mostrarlo hasta el final de la película. Creo que era una escena post-créditos que estaba flotando. Se nos ocurrieron diferentes historias hasta que simplemente escribirían hacia una escena como esa. Creo que fue Kevin quien dijo, ‘¿recuerdas esa idea con todos los villanos de los que estábamos hablando para una escena escena postcréditos? ¿la idea de los Seis Siniestros? ¿por qué no hacemos esto en la película?”

De hecho, la aparición de los otros dos Spider-Man también estaba pensada como una escena post-créditos, pero el hecho de meter a todos los villanos provocó que esta idea tuviera más sentido. McKenna y Sommers también revelaron que habían considerado a Kraven para ser el principal villano de la cinta, pero al final prefirieron dejarlo para otra ocasión.

Nota del editor: Creo que al final No Way Home encontró un muy buen balance entre todos estos personajes. Por supuesto, se podría decir que Green Goblin fue el principal antagonista de la película, pero los demás villanos también tuvieron oportunidad de brillar.

Via: IGN