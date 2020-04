El controversial Hatred llegará a Nintendo Switch

En 2015, Hatred se convirtió en uno de los juegos más controversiales del momento, debido a su extrema representación de violencia, algo que resultó en la clasificación “Sólo Adultos” por parte de la ESRB, algo que rara vez se ve en la industria. Ahora, este isométrico shoot ’em up llegará a Nintendo Switch.

Destructive Creations ha confirmado que llevará Hatred al Switch. Todavía no se sabe cuándo se lanzará o si se están realizando cambios, que pueden ser necesarios para llegar en la consola de Nintendo. A pesar de que el Nintendo Switch no es extraño a juegos para un público mayor, será interesante ver si la clasificación original de este título se mantiene, o se modifica.

— Destructive Creations (@DestCreat_Team) April 11, 2020