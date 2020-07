El CEO de Epic Games responde a la inversión de Sony a su compañía

Después de que el día de ayer se diera a conocer que Sony invirtió $250 millones de dólares en Epic Games, el CEO de la compañía, Tim Sweeney, mencionó que esto se debe a que a Sony “le gustó” la demostración del Unreal Engine 5 corriendo en PlayStation 5.

Respondiendo a un par de preocupaciones de que hubo un acuerdo financiero a puertas cerradas para garantizar que la tecnología del PS5 se utilizara para la demostración del UE5, Sweeney respondió diciendo que “las discusiones serias de inversión” comenzaron después del evento.

Yes, here’s what I said back in May below. Serious investment discussions followed from the Unreal Engine 5 demo we showed on PlayStation 5. I guess they liked it!https://t.co/c9x4q1v87P https://t.co/XoOTR5hThU

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 9, 2020