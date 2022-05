El blitzball de Final Fantasy X se hace canon en Star Wars

En el mundo del entretenimiento los crossovers ya son una práctica muy normal, pero algo a lo que no se está tan acostumbrado es a los cruces de mundos entre películas y videojuegos. Sin embargo, hay ocasiones en que esto sucede, y ahora está pasando con dos franquicias bastante famosas, Star Wars y los RPG de Square Enix, Final Fantasy.

El juego de la serie que está relacionado a este cameo es el décimo, concretamente con el deporte de agua conocido como Blitzball. Este se menciona en Star Wars: Brotherhood, novela en la que Anakin Skywalker y Obi-Wan comparten aventuras durante la guerra de los Clones. Esto se dio a conocer mediante el Twitter oficial del libro ya mencionado, Mike Chen.

#6: There's a reference to a sport called Blitzball played in a local lake. Blitzball is basically underwater hockey played as a minigame in Final Fantasy X. As a former NHL writer, I freaking loved Blitzball and spent hours winning leagues. pic.twitter.com/uad4uIMcrA

— Mike Chen – LIGHT YEARS FROM HOME is out now! (@mikechenwriter) May 17, 2022