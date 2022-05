Anya de Spy X Family cruza el multiverso del manga

Conforme Spy X Family avanza, muchos usuarios se van haciendo fanáticos del manga y anime gracias a su trama, diseño de dibujos, comedia y más elementos que hacen única a esta obra. Aunque sin duda, uno de los personajes que se ha llevado el cariño de la gente es Anya Forger, una pequeña psíquica que busca destacar en la escuela y divertirse.

La estima que le tienen los fans es tan grande, que algunos han llevado a la protagonista a otras adaptaciones manga famosas en el mundo, la mayoría de la editorial Shonen Jump. Y es que ahora la niña se ha encontrado con seres de gran poder como Luffy, Zoro, Chainsaw Man. A eso se le añade una pequeña visita a la famosa aldea de la hoja de Naruto.

Aquí las ilustraciones:

Having been an early adopter of Spy x Family when it was first releasing in Japanese, it's very surreal to see it going from fairly underrated and unknown to literally inescapable. It's odd to think how big of a role a good anime adaptation plays in a manga going mainstream pic.twitter.com/BTvU0tBD2J

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 22, 2022