Eidos Montreal ha cancelado un nuevo juego

La última vez que vimos un nuevo juego por parte de Eidos Montreal, fue Marvel’s Guardians of the Galaxy el año pasado. Desde entonces, los fans de la compañía han esperado por más información sobre el siguiente proyecto de los desarrolladores. Sin embargo, un reciente reporte no solo indica que faltaría mucho antes de que un producto por parte de este equipo llegue a nuestras manos, sino que uno de los juegos en los que estaban trabajando ha sido cancelado.

De acuerdo con Bloomberg, quien publicó un reporte relacionado con el cierre del estudio previamente conocido como Square Enix Montreal, Eidos Montreal tuvo que cancelar un juego que era descrito como una experiencia a Stranger Things de “chicos en bicicletas”. Fuera de esta pequeña descripción, no se ha dado más información sobre este proyecto.

Eidos Montreal, which remains intact, canceled the Stranger Things-inspired "kids on bikes" game that was rumored recently. They're now working on:

1) A new IP (recently rescoped)

2) A new Deus Ex (very very early)

3) co-dev partnerships with Xbox including Fable

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022