Mario + Rabbids: Sparks of Hope nos revela su calendario de DLC

Este año ha sido algo complicado para Ubisoft, dado que no han tenido muchos lanzamientos de los que realmente se hable, pero todo eso se terminó cuando Mario + Rabbids: Sparks of Hope finalmente llegó al mercado. Y si bien muchos usuarios ya han visto los créditos finales del videojuego, aún están lejos de tener todo el contenido del mismo.

Hace poco la compañía de Francia reveló cuál será el contenido que llegará a este título mediante el pase de temporada, con tres DLC importantes que implican misiones especiales y personajes muy queridos.

So we heard you wanted to know more about the #MarioRabbids Sparks of Hope Season Pass?

DLC 1️⃣ TOWER OF DOOOOM coming early 2023

DLC 2️⃣ coming mid 2023

DLC 3️⃣ coming late 2023 pic.twitter.com/4KwpNo1WYu

— Ubisoft (@Ubisoft) November 2, 2022