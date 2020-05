DONTNOD Entertainment se expande con un nuevo estudio en Canadá

DONTNOD Entertainment demostró que tenían el potencial de hacer un gran juego con Life is Strange, el cual salió hace unos cuantos años. El éxito de este título inspiró a muchos otros proyectos a seguir un camino similar, pero ninguno otro ha logrado replicar esta experiencia. Dado esto, sus desarrolladores han decidido extenderse con un nuevo estudio ubicado en Canadá.

En una nueva declaración, Oskar Guilbert, CEO de DONTNOD, compartió sus planes sobre este nuevo estudio para cumplir con las expectativas que tiene la comunidad sobre sus siguientes juegos:

“Con este nuevo equipo internacional, podremos envisionar títulos más ambiciosos y seguir escribiendo hisotiras maravillosas para todos nuestros jugadores.”

Por ahora, DONTNOD está trabajando en Twin Mirror para el PlayStation 4 y una exclusiva de Xbox One conocida como Tell Me Why.

