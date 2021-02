¡Disfruta del nuevo Nintendo Direct en vivo aquí!

Tuvieron que pasar más de 500 días, pero por fin hoy tendremos un nuevo Nintendo Direct. Este evento tendrá una duración de 50 minutos, en donde veremos novedades de juegos ya anunciados, así como un par de sorpresas para la primera mitad de 2021. Todo comenzará a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), y aquí puedes disfrutar de la presentación en vivo.

Fuera de un par de noticias relacionadas con Super Smash Bros. Ultimate, no sabemos exactamente que se presentará en este Direct. Aunque muchos apuntan a un tráiler de Breath of the Wild 2, es muy probable que solo tengamos información sobre juegos que saldrán en las próximas semanas y meses, como Bravely Default II y Monster Hunter Rise. Sin embargo, no se descartan un par de sorpresas interesantes.

Vía: Nintendo