Directora de The Matrix revela que la película siempre fue una alegoría trans

Indudablemente, The Matrix fue una película bastante revolucionaria para su época, pero aparentemente esconde un mensaje que muy pocas personas entendieron. Su directora, Lily Wachowski, explicó que el filme siempre fue una alegoría trans, pero “el mundo no estaba listo para esa narrativa al inicio del nuevo milenio”.

En las propias palabras de Wachowski:

“Estoy contenta que haya salida la intención original … el mundo no estaba listo para ello. El mundo corporativo no estaba listo … Me encanta lo que esas películas significan para las personas trans y cómo ellos se acercan a mí diciéndome, ‘Esas películas salvaron mi vida’.

“Cuando hablas de transformación, especialmente en el mundo de la ciencia ficción, que es básicamente sobe la imaginación y la creación de un mundo y una idea para hacer posible lo que parecía imposible, es por eso que les habla tanto. Estoy agradecida de poder ser parte de quienes lanzan una soga durante su recorrido” añadió la cineasta.”