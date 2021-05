Creador de Attack on Titan responde a las críticas sobre el final del anime

Tras una década en circulación, el manga de Attack on Titan llegó a su fin el mes pasado. Como era de suponerse, no todos los fans quedaron contentos con su conclusión, y tras un rato de silencio, el autor de esta obra ha salido a responder a todas esas personas que lo criticaron.

Hajime Isayama, creador de Attack on Titan, platicó con el publisher del manga, Kodansha, sobre su final. Isayama entiende por qué a algunas personas no les gustó, puesto que el considera el final como “algo oscuro que no logró concluir con la guerra que muchas personas dieron su vida por ganar.”

“El clímax fue algo muy difícil para mí. Me arrepiento de no poderme expresar adecuadamente en el manga. Lamento haberlos decepcionado, lamento que no todos hayan quedado contentos con el final, pero de todos modos les doy las gracias por el apoyo.”

Está claro que Isayama prestó especial atención a las críticas, pero no tiene planes de extender el final o cambiarlo. De hecho, algunos fans incluso ya crearon campañas en redes sociales para pedirle al autor que lo cambie.

Via: ComicBook