Deus Ex: Mankind Divided tuvo más jugadores concurrentes que Marvel’s Avengers

Tristemente para muchos, la franquicia de Deus Ex parece que no tiene un brillante futuro por delante. Después del rotundo fracaso que fue Mankind Divided, Square Enix decidió ponerle pausa a las aventuras de Adam Jensen para concentrarse en otros proyectos, como Marvel’s Avengers por ejemplo. Aunque aparentemente esta no fue la mejor decisión.

Durante su lanzamiento, Deus Ex: Mankind Divided alcanzó 52 mil 485 jugadores concurrentes en Steam, mientras que Marvel’s Avengers alcanzó 31 mil 165. Lo peor del caso, es que en las últimas 24 horas se registraron menos de 4 mil jugadores en Avengers, cifra bastante pobre para un juego que lleva menos de un mes en el mercado.

Interesantemente, Square Enix no ha querido compartir información relacionada a las ventas de Marvel’s Avengers, fuerte indicador de que el título podría no estar gozando del éxito que sus desarrolladores esperaban. Ciertamente el juego se pudo haber beneficiado enormemente de un mayor tiempo en desarrollo, pues está claro que lo que se nos entregó fue un producto sin terminar, y no lo digo solamente por la falta de variedad en las misiones, sino también por todos los bugs que acompañaron su lanzamiento.

Via: TheGamer