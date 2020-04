Un nuevo Splatfest se celebrará en Splatoon 2 en mayo

Algunas discusiones son eternas. Star Wars vs Star Trek. Team Jacob o Team Edward. Pepsi vs Coca-Cola. Aunque no tengamos una respuesta definitiva a muchas de estas cuestiones. Splatoon 2 está listo para cuestionarnos una vez más con una importante pregunta: ¿Es mejor la mayonesa o la kétchup?

Así es, un nuevo Splatfest está en camino. El próximo 22 de mayo los jugadores de este colorido shooter podrán participar en una de las competencias más clásicas de la serie. El evento terminará el 24 del mismo mes, así que si deseas demostrar que tu condimento favorito es el mejor, es momento de practicar.

It’s a #Splatoon2 #Splatfest so contentious we have to do it twice! #TeamMayo and #TeamKetchup are back and it’s up to you to determine which sauce is the boss!

This bonus one-off Splatfest kicks off 5/22 at 3pm PT and ends 5/24 at 3pm PT. pic.twitter.com/n5Ar6EUkJ0

— Nintendo Versus (@NintendoVS) April 22, 2020