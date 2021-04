Desmienten que Black Panther vaya a salir en Falcon and The Winter Soldier

El día de hoy se estrenó el cuarto capítulo de The Falcon and The Winter Soldier, serie que tiene encantado a los fans de Marvel. Conforme avanza, el show ha demostrado ser mucho más importante de lo que creíamos dentro de la historia del MCU, y muchos fans empezaron a sospechar que Black Panther podría aparecer en él. Lamentamos tener que decirte que no será así.

Nate Noore, productor de The Falcon and The Winter Soldier, participó recientemente en el podcast Vanity Fair Still Watching, donde fue cuestionado si Chadwick Boseman había grabado escenas para el programa antes de su muerte. Esto fue lo que contestó:

“No. Puedo confirmar que eso no va a pasar. De ser cierto, yo sería honesto al respecto. El fallecimiento de Chad es algo muy importante, y me encantaba el actor tanto como el personaje. Creo que debemos ser muy cuidadosos respecto a su presencia, porque significó mucho para mucha gente.”

Anteriormente, Marvel también confirmó que no tenían intención de reemplazar a Boseman con otro actor para el papel de Black Panther. En su lugar, la secuela estará enfocada en Wakanda y sus habitantes, pero otros rumores sugieren que Shuri (Letitia Wright) sería quien tome el manto del héroe.

