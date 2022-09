Desarrolladores de Stadia no tenían idea de la muerte de la plataforma

Hace poco tiempo se confirmó algo inesperado pero que también se veía venir de cierta manera, eso es el apagón que tendrá la plataforma de Google Stadia en los próximos meses. Y si bien, algunos están desconcertados con la noticia, otros todavía más, dado que ni siquiera los propios desarrolladores sabían que esto iba a suceder con el negocio de Google.

Esto va desde directores de Bungie, Rocksteady, Necrosoft, Epic Games y más personalidades de la industria, quienes se hicieron sonar mediante las redes sociales, concretamente Twitter.

Aquí algunos de los comentarios:

The developers at Stadia created a development platform that's empowered us to continue to create and evaluate Destiny 2 from home over the past few years. I'm sure today is rough for a lot of folks, thanks for helping us make games.

To be fair, Google Stadia faced terrible odds in the past 3 years, having to deal with:

– a global pandemic forcing people to turn to online entertainment.

– graphic cards and console shortages, creating high demand for alternatives.

If only they hit the market at a better time

