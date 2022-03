Tal y como se nos reveló a principios de marzo, los remakes de Resident Evil 2 y 3, así como Resident Evil 7, estarán recibiendo una actualización next-gen completamente gratuita. Aquellos que ya cuenten con las versiones de PS4 y Xbox One de estos juegos podrán actualizar sin costo alguno a sus respectivas versiones de PS5 y Series X|S, pero ¿qué hay de una versión física?

Vía su cuenta de Twitter, Capcom explicó que, de momento, no tienen intenciones de lanzar copias físicas de todos estos juegos para la nueva generación de consolas, pero aquellos que tengan versiones físicas de PS4 o Xbox One, también serán elegibles para esta actualización gratuita.

Next-gen physical editions aren’t planned right now, but all three game will be available digitally on PS5 and Xbox Series X|S. As noted above, PS4 and Xbox One discs, and all PS4 and Xbox One digital editions of the game, will also be eligible for an upgrade.

