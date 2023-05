El estudio independiente Giant Squid hizo presencia en el PlayStation Showcase presentando su nuevo juego Swords of the Sea. Este desarrollador es conocido por juegos como Abzu y The Pathless.

En el siguiente trailer podemos ver mucha influencia de Journey pero habrá que esperar a tener más información acerca del juego, el cual tiene una carga visual muy satisfactoria.

Nota en desarrollo: