De esta forma Square Enix celebra el lanzamiento de Trials of Mana

La espera por fin ha terminado. El remake de Trials of Mana, por fin está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. La reimaginación de Seiken Densetsu 3, original de Super Famicom, será la primera oportunidad de muchos para disfrutar de este juego, que por años eludió occidente. Para celebrar este suceso, Square Enix ha liberado un nuevo tráiler, arte especial y una promoción para todos los amantes del anime.

Primero, Square Enix ha liberado un nuevo tráiler de Trials of Mana, una práctica bastante común. El adelanto nos muestra un poco de los sucesos que ocurren en la segunda mitad del juego, en donde los Benevodons son liberados de su prisión y es nuestra tarea detenerlos.

Después, HACCAN, el diseñador de personajes de los remakes de Secret of Mana y Trials of Mana, se ha encargado de realizar dos piezas de arte especiales. La segunda en particular cuenta con una fuerte inspiración de Secret of Mana.

Por último, está la oferta de Funimation de Trials of Mana. Las personas que ingresen el código “MANAFANS20” obtendrán un mes gratis del servicio. Esto normalmente cuesta $7.99 dólares. Si alguien no se ha suscrito a Funimation antes, obtendrá la prueba gratuita de 14 días además de este período adicional de 30 días. Este código solo podrá ser utilizado por personas hasta el 26 de abril de 2020. También se aplicará a una suscripción anual si alguien decide usar esa opción y proporcionará el mes gratis.

El remake de Trials of Mana ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. Puedes checar nuestro gameplay y reseña aquí y aquí.

Vía: Square Enix