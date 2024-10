Day 4 Night Studios: La nueva casa de los grandes talentos

Los altibajos persisten en la industria de los videojuegos y aunque seguimos siendo testigos de noticias desagradables como el cierre del Merge Games, compañía encargada de publicar juegos independientes destacados como Bramble: The Mountain King y Spirit of the North, también se suscitan acontecimientos que alientan a la esperanza en estos tiempos de turbulencia.

Un ejemplo de lo anterior es que, a principios del mes en curso, se anunció la creación de un equipo creativo denominado Day 4 Night Studios, que se centrará en el desarrollo de nuevas producciones enfocadas a promover la innovación con el propósito de posicionarse en un mercado altamente competido.

El fundador de esta nueva andadura es Davide Soliani, quien concibió la saga Mario + Rabbids para Nintendo Switch y que justo hace algunos meses había confirmado su marcha de Ubisoft. En paralelo, se sabe que convenció a algunos de sus colaboradores incluyendo a Cristina Nava y Luca Breda, para sumarlas a este proyecto que tendrá sedes tanto en América (Los Ángeles) como en Europa (Milán).

Por si fuera poco, Christian Cantamessa, quien fungió como guionista y diseñador de Red Dead Redemption, también ha fichado por Day 4 Night Studios, avizorando que la mezcla de estilos y talento en las raíces de su plantilla laboral pueda marcar la diferencia en el sector del entretenimiento.

Hasta entonces, se ha revelado que Soliani y Cantamessa trabajan de la mano en una propiedad intelectual única, centrada en ampliar los límites narrativos y el diseño de experiencias interactivas. Desafortunadamente, no se conoce más información al respecto ni una eventual fecha de salida.

El producto en cuestión es financiado por el gigante Krafton, propietario de las licencias PUBG: Battlegrounds, Kill the Crows y Subnautica; además de 1 Up Ventures, firma encabezada por Ed Fries y quien es considerado como uno de los padres del Xbox original hace más de una década.

La apuesta del señor Soliani resulta sumamente arriesgada toda vez que muchos paradigmas en el mundo de los juegos de video se han venido desvaneciendo en los últimos años, pero, por otro lado, los momentos de crisis siempre son destacados para encontrar alguna oportunidad y Day 4 Night Studios será puesto a prueba.