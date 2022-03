En una entrevista por el 20 aniversario de la primera película de Harry Potter, Chris Columbus, director de esta cinta, reveló que le encantaría estar a cargo de una adaptación The Cursed Child, una obra de teatro que se desarrolla años después de los eventos del último libro, con los tres actores originales. Sin embargo, Daniel Radcliffe, quien se encargó de interpretar al niño que vivo, no está interesado en retomar este papel.

En una reciente entrevista con The New York Times, Radcliffe señaló que no tiene algún interés por darle vida una vez más a Harry Potter. Esto fue lo que comentó:

“Para mí, solo han pasado 10 años. No es algo en lo que realmente esté interesado ahora mismo. Estoy llegando a un punto en el que siento que salí bien de Harry Potter y estoy muy feliz con el lugar en el que estoy ahora, y volver sería un cambio enorme en mi vida. Nunca digas nunca, pero los muchachos de Star Wars tuvieron como unos 30 o 40 años antes de volver”.

Si bien Daniel Radcliffe no le cierra por completo la puerta a Harry Potter, es muy probable que pase mucho tiempo antes de que el actor vuelva a hacer magia de una forma oficial. Por lo mientras, el actor interpretará a ‘Weird’ Al Yankovic en la próxima película biográfica del músico.

En temas relacionados, Hogwarts Legacy llegará al Nintendo Switch. De igual forma, este juego no tendrá microtransacciones.

Nota del Editor:

Aunque a muchos nos gustaría ver una vez más a este actor como Harry Potter, también hay que comprender que el mundo mágico fue todo lo que conoció Daniel por gran parte de su vida, por lo que tiene mucho sentido que el dramaturgo busque explorar otras facetas de su vida laboral.

Vía: The New York Times