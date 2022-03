Hogwarts Legacy no tendrá microtransacciones

El gameplay de Hogwarts Legacy que se reveló el día de ayer, dejó a más de una persona feliz, ya que el trabajo de Avalanche Software luce increíble. Sin embargo, todo lo que vimos también creó un par de dudas, y muchos se preguntan si este título tendrá microtransacciones. Afortunadamente, ya tenemos una respuesta al respecto.

Durante el gameplay que se mostró en el State of Play pudimos ver que Hogwarts Legacy tendrá mecánicas de gestión, mejoras de escenarios y una amplia personalización, sistemas que hoy en día muchos asocian con las microtransacciones. De esta forma, muchos comenzaron a preguntarse si este título tendrá un mercado con productos que se puedan obtener con dinero real. Ante estas dudas, Chandler Wood, community manager del estudio, ha revelado que este no será el caso. Esto fue lo que comentó:

We've seen this question coming up and want to set the record straight.

There are no microtransactions in Hogwarts Legacy.

— Chandler Wood (@FinchStrife) March 17, 2022