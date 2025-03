Dan los premios a mejores animes del 2024

El año pasado los fanáticos del mundo del anime quedaron bastante satisfechos con todo el contenido lanzado, ya que tuvimos regresos increíbles como el de Ranma 1/2 con su remake, el polémico Dragon Ball Daima y no se diga del novato más prometedor, DanDaDan. Con esto en mente, se ha llevado a cabo una vez más la entrega de premios anual para reconocer a aquellos productos de Japón que más destacaron.

Aquí la lista de Anime Corner:

– Mejor anime del año: Boku no Kokoro no Yabai Yatsu – Temporada 2.

– Mejor anime de acción: Bleach: Sennen Kessen-hen.

– Mejor anime de aventura: Sousou no Frieren.

– Mejor película de anime: Spy x Family Code: White.

– Mejor adaptación de anime: Sousou no Frieren.

– Mejor animación: Dan Da Dan.

– Mejor diseño de personajes: Wind Breaker.

– Mejor anime de comedia: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 3.

– Mejor anime dramático: Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon.

– Mejor anime de fantasía: Sousou no Frieren.

– Mejor anime de misterio/suspenso: Kusuriya no Hitorigoto.

– Mejor anime original: Girls Band Cry.

– Mejor anime de romance: Boku no Kokoro no Yabai Yatsu – Temporada 2.

– Mejor anime de ciencia ficción: Kaiju No. 8.

– Mejor anime slice of life: Boku no Kokoro no Yabai Yatsu – Temporada 2.

– Mejor banda sonora: Boku no Kokoro no Yabai Yatsu – Temporada 2.

– Mejor anime deportivo: Blue Lock – Temporada 2.

Con una competencia reñida, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu – Temporada 2 se coronó como el mejor anime del año, imponiéndose con una ajustada ventaja sobre Sousou no Frieren. Estos resultados reflejan las preferencias de los espectadores y consolidan a estos animes como referentes del 2024.

Vía: AC