The Last of Us y su secuela se han convertido en unos de los juegos más exitosos de PlayStation, y han llevado a Naughty Dog a niveles inimaginables de popularidad. Como sucede en estos casos, muchos quieren saber si una tercera parte ya está en desarrollo. Sin embargo, Neil Druckmann, director del estudio responsable por la serie, tiene noticias poco alentadoras en este caso.

Como parte de una entrevista con Variety por el próximo estreno de la segunda temporada de la serie de The Last of Us, Druckmann fue cuestionado ante la posibilidad de que el estudio ya esté pensado en The Last of Us Part III. Sin embargo, el director ha señalado que esto podría no suceder. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Supongo que lo único que diría es que no apuesten a que habrá más de ‘Last of Us’. Esto podría ser todo”.

Las nuevas declaraciones de Druckmann indicarían que el estudio ha dejado a Joel y Ellie en el pasado, enfocándose en una nueva propiedad, conocida como Intergalactic: The Heretic Prophet. Esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que la estructura del estudio impide que el equipo pueda trabajar en más de un proyecto a la vez, puesto que cuando eso ha sucedido, usualmente hay casos de crunch y un éxodo de desarrolladores.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Druckmann contradicen el comentario que realizó tras el lanzamiento de The Last of Us Part II Remastered, en donde reveló que ya tenía ideas para una tercera parte. Claro, desde entonces han pasado un par de años, por lo que el director y Naughty Dog se encuentran en una situación que simplemente no permite continuar con The Last of Us.

Por el momento, la puerta no se ha cerrado por completo, pero parece que Naughty Dog y Neil Druckmann no están del todo interesados en hacer The Last of Us Part III, al menos por el momento. En temas relacionados, te decimos cuándo se estrenará la segunda temporada de The Last of Us. De igual forma, estos son los actores que se suman a la serie.

Nota del Autor:

The Last of Us Part III sería algo interesante de ver, pero también hay que considerar que un desarrollo de esta escala para alguien como Naughty Dog no solo significaría años de desarrollo y mucho dinero por parte de Sony, sino que también trae consigo una gran carga emocional y una presión social que los desarrolladores tal vez no estén dispuestos a hacer, especialmente después de todo lo que sucedió con la segunda entrega.

Vía: Variety