Forest of Illusion, un sitio web dedicado a la preservación de videojuegos que ha estado funcionando durante seis años, acaba de anunciar su cierre. La noticia se compartió en Twitter con sus más de 49.000 seguidores, adjuntando un comunicado.

Claro que las primeras sospechas de los visitantes y fans del sitio se dirigieron contra Nintendo, quienes, seguramente tenían algún problema de copyright con Forest of Illusion no solo por el nombre sino por la cantidad de contenido dedicada a títulos de “la casa de Mario” en el sitio web. Pero la realidad resultó más triste que las teorías.

“Hemos tomado la decisión de que ya no podemos mantener el sitio en funcionamiento. Esto se debe principalmente a que no podemos proporcionar el tiempo y la energía necesarios para mantener nuestra plataforma querida. Expresamos nuestra más sincera gratitud a nuestros seguidores y seguidoras. Gracias por ser parte de esta extraordinaria aventura, y gracias a todos los patrocinadores pasados y presentes que nos ayudaron a llegar a donde estamos”, dice el anuncio.

Todo ha sido transferido a archive.org, por lo que aún se pueden encontrar cosas como el salvapantallas de la Colección de Super Mario y el prototipo de New Super Luigi U. Y aunque Forest of Illusion se especializó en preservar la historia de Nintendo, incluso tomando su nombre de Super Mario World, extendió esa misión a todos los juegos, por lo que se pueden encontrar cosas como la beta de Zoo Tycoon, la beta de Dungeon Siege y un prototipo de Spider-Man 4 en el archivo.

Los fans se sintieron comprensiblemente molestos al ver que un sitio dedicado a la preservación cerraba, especialmente a raíz de los fallos de la industria en preservar la historia de los videojuegos con el cierre de las tiendas virtuales de PS3, Wii U y 3DS. Sin embargo, Forest of Illusion aclaró en un tweet posterior cuáles fueron las razones exactas detrás de esta decisión.

“Desafortunadamente, las donaciones no pueden mantenerse al día con los costos de servidor y no puedo seguir pagando de mi bolsillo y trabajando en todo 20+ horas a la semanaj. El sitio era administrado solo por un total de tres personas, por lo que no era realmente suficiente para mantenerlo a flote a largo plazo”, se respondió a usuarios que solicitaban una explicación.

Mientras tanto, Forest of Illusion sugirió otras cuentas para apoyar y seguir si estás interesado en mantener intacta la historia de los videojuegos. Estas incluyen The Hidden Place, “una comunidad dedicada a la preservación del desarrollo de videojuegos retro”, Hard4Games, que hacen “videos sobre prototipos de desarrollo [y] sistemas raros”, y The Cutting Room Floor, “una wiki para la arqueología digital, descubriendo y examinando contenido inutilizado, cortado y de depuración en videojuegos”.

Vía: The Gamer