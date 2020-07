¡Cuidado! La batería de tu PSP podría estar dañada

Seguramente se dieron que el PSP fue tendencia durante los últimos días. Esto no significa que Sony está trabajando en una nueva portátil ni nada por el estilo, sino que la consola está experimentando problemas que están afectando a casi todos los usuarios, ya que las baterías se están inflando y, en algunos casos, explotando.

El PSP llegó a Japón en 2004, y recientemente se ha reportado que el modelo PSP 1000 y sus baterías de litio están experimentando problemas causados por el paso del tiempo. Por su parte, el sitio japonés IT Media se puso en contacto con Sony para hablar sobre este tema.

Well shit….. I also have a PSP exploding battery 😑 pic.twitter.com/NnJVcbO8Nx — Krieg (@seikodrive) July 26, 2020

If you have a PSP go check and see if your battery is popped… mine totally was. Thankfully it was not leaking so the PSP is fine pic.twitter.com/1QIqZYYZtJ — indii ㋐ (@teacup_hare) July 26, 2020

Saw a tweet that said to check your PSP batteries and take them out

Well yikes, this battery wasn't even in my PSP… It was my back up pic.twitter.com/IF4tmtj5ve — 剣士ミルウーダ@ミラクルっと♥Riko Ring! (@Miluda) July 25, 2020

My PSP battery has swelled up. Can barely fit in. pic.twitter.com/Z4ZiPgLhOe — EvolutionXRev (@EvolutionXRev) July 25, 2020

Aunque esto no ha sucedido con todos los PSP, se espera que eventualmente más y más consolas experimenten estos problemas.

Looks like my PSP battery is okay 😂👌🏻 pic.twitter.com/dwuHDBVR23 — sleepy / comms open (@sleepyfortress) July 26, 2020

Sony comentó que las baterías tienen una vida útil, con este periodo cada vez más corto con el tiempo. La compañía le mencionó al medio que: “por favor, abstenerse de usar [el PSP] cuando la batería haya experimentado una inflamación”, y agregó que la consola portátil no debe usarse sin la tapa de la batería.

