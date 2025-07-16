¿Cuándo llega el live action de Cómo Entrenar a tu Dragón a streaming?

El live action de How to Train Your Dragon fue un éxito en taquilla. Aunque la cinta apenas y tiene un mes desde que llegó a los cines, ya puedes disfrutar de esta fiel recreación del clásico animada desde la comodidad de tu casa. Así es, la película ya se encuentra disponible para su compra y renta en plataformas de streaming.

En estos momentos ya puedes pagar para rentar o comprar digitalmente el live action de How to Train Your Dragon en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play Store y otros servicios similares. En caso de que solo la rentes, tendrás todo un mes para ver la cinta, pero una vez que comiences, tu prueba terminará en solo 48 horas. Esto no sucederá si optas por comprarla.

Si este no es tu estilo, te dará gusto saber que el Blu-ray del live action de How to Train Your Dragon estará a la venta el próximo 12 de agosto. Además de su versión normal, también estará disponible una edición con steelbook, y hasta una edición de colección con contenido adicional que los fans no se pueden dar el lujo de tener en sus manos.

Por último, el live action de How to Train Your Dragon también llegará a streaming, pero por el momento se desconoce cuándo es que esto sucederá. La cinta estará disponible en Peacock en un futuro, y en regiones en donde esta plataforma no existe, es muy probable que la veamos en Universal+, Amazon Prime Video o Netflix.

Te recordamos que el live action de How to Train Your Dragon ya está disponible para su compra o renta en plataformas digitales.

Vía: IGN