El live action de How to Train Your Dragon ha llegado a los cines. A diferencia de la cinta animada, este nuevo trabajo llega a una industria cinematográfica diferente. Han pasado 15 años desde que vimos por primera vez a Chimuelo y compañía. De esta forma, muchos quieren saber si esta nueva versión incluye una escena post-créditos, y aquí te lo decimos.

La cinta animada original no contaba con una escena post-créditos, puesto que simplemente llegaba a su final y eso es todo. Sin embargo, con la confirmación de que el remake live action tendrá una secuela, muchos quieren saber si al final hay una pequeña referencia a lo que veremos en un futuro. De esta forma, se ha revelado que el live action de How to Train Your Dragon sí cuenta con una escena post-créditos.

CUIDADO. SPOILERS DE HOW TO TRAIN YOUR DRAGON

En esta escena adicional, Hiccup abre el Libro de los Dragones por la página en blanco de Night Fury y coloca encima su cuaderno personal, que contiene su dibujo transversal de Chimuelo con las alas desplegadas. Tras un par de golpecitos con los dedos, la escena termina. Esto es algo inesperado, puesto que no hace alusión a la secuela, y forma parte de un momento que ya vimos en la película.

Lamentablemente, parece que la escena post-créditos ha decepcionado a más de un fan, y no amerita quedarse el tiempo extra en las salas de cine. Sin embargo, sabemos que Universal está trabajando para expandir este universo con más secuelas, y es probable que esto cambie en un futuro. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá. En temas relacionados, así le fue a la película con las reseñas. De igual forma, esta es la palomera y el vaso de la cinta.

Vía: Screen Rant