Llegan las reseñas del live action de Cómo Entrenar a tu Dragón

Esta semana el mundo del cine trae otro de los grandes estrenos del verano, y ahora es el turno del live action de Cómo Entrenar a tu Dragón, el cual podría considerarse el primero de las creaciones de Dreamworks, y que al final tuvo sentido para muchos debido al nivel de fantasía que maneja. Y ahora que los espectadores están a nada de pagar su boleto, los especialistas en el medio ya dieron sus veredictos en las páginas web que generan millones de vistas.

Mediante el sitio de Rotten Tomatoes, donde se compilan calificaciones de varios críticos, se ha visto hasta este momento que cuenta con 79%, con lo cual se puede considerar como producto fresco, pero eso es rozando dicha calidad, por lo que entra en el rango de aceptable pero no en ” muy buena”. Entre las críticas se habla de que no está mal la animación CGI, pero que ciertos cambios en el guión no han convencido del todo.

Aquí algunas opiniones:

Subculture Entertainment: Así se hace un remake de acción real: fiel al original y permitiendo que el elenco aporte verdadera emoción a la película. Sentí que regresaba toda la magia que experimenté al ver Avatar por primera vez. Screencrush: Se siente como en una película ya vista. The Lamplight Review: Fiel casi hasta el extremo, esta adaptación logra recuperar la magia del original emblemático de DreamWorks Animation para una nueva generación con efectos visuales impresionantes e impecables actuaciones del elenco perfecto. Los Angeles Times: ¿Cómo entrenar a tu dragón? Como aprendimos en 2010, se necesita paciencia. ¿Por qué entrenar a tu dragón otra vez? Para el cineasta Dean DeBlois, eso es más difícil de responder.

Recuerda que la cinta se estrena el próximo 12 de junio en cines de México.

Vía: RT

Nota del autor: Si es fiel a la original, entonces creo que me va a gustar, porque cuando quieren meterle su toque lo arruinan todo, así que mejor no lo echen a perder.