Convierten God of War en un libro para niños

God of War es una épica aventura de PlayStation 4 llena de drama, sangre y por supuesto, el icónico gore que define a la serie. Sin embargo, dentro de poco, los más pequeños podrán disfrutar de esta historia gracias a un cuento infantil que estará enfocado en la importancia de las relaciones entre padres e hijos.

Conocido como God of War: B is for Boy, Sony Santa Monica Studio ha trabajado junto a Insight Editions para producir este libro ilustrado basado en las aventuras de Kratos y Atreus. Seguirá los mismos acontecimientos del juego, pero obviamente adaptados para un público infantil, aunque aseguran que los adultos también podrán encontrar cierto entretenimiento en él.

“En esta graciosa interpretación de la franquicia God of War de Sony Interactive Entertainment, Kratos le enseña a su hijo, Atreus, el ABC de los nueve reinos, incluyendo lecciones del pasado de Kratos.”

La ilustradora del proyecto, Romina Tempest, dijo que el libro logrará capturar a la perfección la relación entre los dos personajes tal y como se nos mostró en el juego. Pese a ser un libro para niños, Tempest dice que hay partes donde tal vez sea mejor que le cubras los ojos a tu pequeño.

Fuente: Insight Editions