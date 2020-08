Contenido especial de Linkin Park llega a Beat Saber el día de hoy

Lejos han quedado los días en donde las experiencias de ritmo anunciaban juegos completos con solo música de bandas como The Beatles, Green Day, Metallica y más. Sin embargo, la antorcha sigue viva gracias a Beat Saber, quien ha lanzado paquetes DLC de canciones de agrupaciones como Panic! At The Disco. Ahora, el día de hoy ha llegado un paquete enfocado en Linkin Park.

Así es, 11 canciones clásicas de la banda ya están disponibles en Beat Saber, entre ellas podemos encontrar Breaking the Habit, Papercut y, por supuesto, In The End. A continuación te dejamos la lista completa:

-Bleed It Out

-Breaking the Habit

-Faint

-Given Up

-In The End

-New Divide

-Numb

-One Step Closer

-Papercut

-Somewhere I Belong

-What I’ve Done

La espera ha terminado. ¡Beat Saber lanza hoy el Linkin Park Music Pack! https://t.co/pdwbfiNmd1 pic.twitter.com/30B8NGH58v — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) August 17, 2020

Afortunadamente, eso no es todo, ya que también está disponible un entorno completamente nuevo: un área de juego cerrada inspirada en la escena del túnel que tal vez recuerdes del vídeo de One Step Closer. Sin duda alguna, esta es una gran forma de celebrar el hecho de que este año marca el 20 aniversario del lanzamiento del primer disco de Linkin Park.

Vía: PlayStation Blog