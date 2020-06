Confirman identidad del Robin muerto en BvS

Batman v Superman: Dawn of Justice es una de las películas más controversiales en el cine de superhéroes. El largometraje dirigido por Zack Snyder dividió a los fans como ningún otro, algunos argumentando que es una de las mejoras cintas de estos héroes, mientras que otros la consideran una de las peores. Independientemente de lo que pienses, hubo una escena en particular que nos dejo con una gran incógnita por años, misma que ahora ha sido resuelta.

Cuando BvS nos dio nuestro primer vistazo al traje de Robin vandalizado por el Guasón de este universo, muchos asumieron que se trataba de Jason Todd, quien es los cómics “muere” a manos de este villano, para posteriormente resurgir como Red Hood. Bueno, pues resulta que no es él, sino que se trata del Robin original, Dick Grayson, aka, Nightwing.

El responsable de confirmar esta información es el David Ayer, director de Suicide Squad, otra película bastante controversial. Por medio de Twitter, el cineasta respondió a un fan que se sentía confundido sobre la identidad de este Robin:

What is confusing? Joker killed Dick Greyson. That was Zack’s original intent. https://t.co/pKqx16Spln

— David Ayer (@DavidAyerMovies) June 17, 2020