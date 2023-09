Colección de MGS emulará fielmente la pelea con Psycho Mantis

Uno de los elementos que hizo innovador a Metal Gear Solid en su época fue la manera en que se podían resolver algunas peleas de jefes y acertijos, algo que mostraba la cuarta pared con el jugador y elementos de la vida real. Y ahora que se aproxima el lanzamiento de la colección remasterizada de la franquicia, algunos se preguntan si el primer juego tendrá estos mismos guiños.

Recientemente se ha informado que la batalla contra Psycho Mantis tendrá esa esencia de alguna forma, pero obviamente no se va a adaptar a lo que conocemos hoy en día. Y es que en la PS1 el adversario podía checar si había archivos de guardado de ciertos juegos de Konami para después dar una descripción de los mismos, elemento que también se replicó en la era del Gamecube en el remake de Twin Snakes.

En esta ocasión se menciona que el usuario puede crear archivos de guardado falsos que se relacionan a títulos de la época como Castlevania Symphony of The Night, Gradius, Snatcher, Policenauts, entre otros de la compañía. Por lo que de alguna forma los usuarios podrán revivir ese momento que pasaron en la primera consola de Sony, aunque también un nuevo público podrá tener una idea de cómo eran las cosas en su época.

BREAKING NEWS: Ok, bare with me for a moment while I explain something. So a few weeks back, I made a post about a "Easter egg" type feature in MGS(1) where Psycho Mantis would read your PS1 memory card for certain saves you may have that would trigger certain lines from him,… pic.twitter.com/cWJDtgxloU

