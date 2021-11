Co-líder de Blizzard abandona la compañía

Hace unos momentos se reportó que tanto Overwatch 2 como Diablo IV habían sido retrasados, esto a pesar de que ninguno de estos juegos contaba con una fecha de lanzamiento exacta. Pues bueno, por si eso fuera poco, también se anunció que Jean Oneal, co-líder de Blizzard, estará abandonando a la compañía.

Oneal se unió a Blizzard en agosto de este año junto con Mike Ybarra, sustituyendo así el cargo que dejó J. Allen Brack, quien renunció al poco tiempo de que se destaparan todos los casos de acoso y discriminación dentro del estudio. Es decir, Oneal duró poco menos de seis meses como co-líder de Blizzard, y acá puedes leer su mensaje de despedida:

“No estoy renunciando porque haya perdido la fe en Blizzard, sino todo lo contrario — me inspira la pasión de todos aquí, quienes están trabajando por un mejor cambio. Esta energía me inspiró a salirme y explorar cómo puedo hacer más para que los juegos y la diversidad se entrelacen, y con suerte, tener un impacto mucho más grande que también beneficie a Blizzard (y otros estudios). Aunque no estoy totalmente segura de cómo se verá esto, me emociona embarcarme en un nuevo viaje para averiguarlo.”