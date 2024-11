Clásico de terror llegaría pronto a PlayStation Plus

El servicio de PlayStation Plus cambió de forma radical hace un par de años, ya que se agregaron dos escalones de pago para quienes quieren probar un extenso catálogo de juegos medianamente nuevos de lanzamiento y también algunos clásicos que se agradece tener. Con esto en mente, hace poco se filtró un título que pronto llegaría al servicio, al cual se considera como una joya del terror, de una franquicia que claramente inspiró a la concepción de otros grandes como Resident Evil.

Alone in the Dark 2, el icónico survival horror lanzado en 1996 para PS1, podría pronto integrarse al catálogo. Recientemente, la PlayStation Store ha listado versiones del juego para PS4 y PS5, lo cual fue descubierto por el sitio PS Deals, que monitorea las actualizaciones de la plataforma. La posible incorporación del juego al servicio de suscripción sería otro paso en la estrategia de Sony para aumentar su biblioteca, como también sucedió previamente con Alone in the Dark: The New Nightmare, que llegó a principios de este año.

Según la descripción, esta secuela sigue a Edward Carnby, el protagonista de la saga, mientras enfrenta fuerzas sobrenaturales en la mansión de Derceto en 1923. Con su característico estilo de terror psicológico y exploración, la historia involucra un entorno siniestro donde cada rincón de la mansión oculta amenazas y desafíos. La mención del juego sugiere que su inclusión podría ocurrir pronto, lo cual representa una gran noticia para los seguidores de la franquicia y del género de terror clásico en consolas modernas.

La llegada de títulos retro al servicio de PlayStation Plus Classics sigue siendo una tendencia creciente, lo que permite a los jugadores redescubrir títulos emblemáticos de generaciones anteriores. La inclusión de Alone in the Dark 2 en el catálogo podría también generar interés en la franquicia de cara a nuevas entregas, a pesar de que al reboot de este año no le fue muy bien.

Hasta ahora, no hay fecha oficial de lanzamiento, pero la existencia del listado indica que PlayStation podría anunciar la llegada del juego en las próximas semanas. De momento, quienes quieran experimentar algo similar pueden probar Dino Crisis.

Vía: VGC