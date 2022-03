Poco después de lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock en Los Óscares, el actor y comediante mencionó que no presentaría cargos en contra de Smith. Desde ese entonces, Rock no había dicho nada más, pero eso cambió cuando durante una de sus recientes preocupaciones, finalmente abordó el tema.

Como parte de un nuevo show en Boston durante la noche de este miércoles, Rock dijo lo siguiente a su audiencia:

“¿Cómo estuvo su fin de semana? No tengo mucho que decir sobre lo sucedido, así que si vinieron aquí a escuchar sobre eso, sepan que escribí todo un show antes del fin de semana. Sigo procesando lo que sucedió. Así que en algún punto hablaré de eso. Y será una mezcla de diversión con seriedad.”

Y es que desde que Rock fue abofeteado por Smith, los standup del comediante se levantaron drásticamente al punto de que ya no hay entradas disponibles para ninguna de sus presentaciones a corto y mediano plazo. Evidentemente, mucha gente asistió a ellas solo para estar más al pendiente del chisme, pero de momento, Rock todavía no está listo para hablar al respecto.

Nota del editor: Smith ya se disculpó con Rock y con La Academia, y seguramente que Rock se tomará toda esta situación con humor. Tal vez reconozca que no debió haber hecho ese chiste y posiblemente también se disculpará con Smith y su familia, pero tendremos que esperar para conocer la respuesta oficial.

Via: ComicBook