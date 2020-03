CDPR ya prepara el siguiente juego de The Witcher para PS5 y Xbox Series X

Anteriormente, CD Projekt RED dijo que estarían alternando entre The Witcher y Cyberpunk 2077 para nuevas entregas, al menos en un futuro cercano. Lo que no sabíamos, es exactamente cuándo regresaríamos al mundo de Geralt of Rivia y compañía, pero ahora ya tenemos una mejor idea pues la desarrolladora polaca acaba de confirmar que, después de entregarnos Cyberpunk 2077 en septiembre, comenzarán el desarrollo de un nuevo RPG que bien podría ser una nueva entrega en el mundo de The Witcher.

Recientemente, la compañía dio algunas declaraciones para la prensa, y entre ellas se confirma que después de haber concluido su trabajo en Cyberpunk 2077, CDPR dividirá a su equipo en tres partes: la primera se encargará de trabajar en el DLC para Cyberpunk, la segunda en la versión online del juego, y la tercera, en un “RPG de alta calidad”, que, evidentemente, será el siguiente The Witcher y anticipan que podrían tardarse hasta cuatro años en su desarrollo.

Por el momento, lo único que sabemos sobre esta nueva entrega es que ya no tendrá como protagonista a Geralt, y que tampoco se llamará The Witcher 4, así que básicamente será una experiencia totalmente fresca, ubicada en este maravilloso mundo.

Fuente: Daniel Ahmad