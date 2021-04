CDPR espera que Cyberpunk 2077 “se siga vendiendo por muchos años más”

Cyberpunk 2077 ha sido todo un desastre, especialmente en consolas de pasada generación, pero CD Projekt Red está comprometido en mejorar la experiencia. Con la más reciente actualización del juego, que mejora sustancialmente su desempeño en PlayStation 4 y Xbox One, diríamos que sus desarrolladores van por buen camino, pero todavía queda mucho por hacer.

En entrevista para Reuters, Adam Kicinski, director ejecutivo conjunto, explicó que CDPR está cien por ciento comprometido en mejorar continuamente Cyberpunk 2077.

“Descartar el desarrollo de Cyberpunk 2077 es algo que no vemos factible. Estamos convencidos de que podemos llevar el juego a un estado del que nos podemos sentir orgullosos y como tal, seguirlo vendiendo por muchos años más.”

Esta no sería la primera vez que CDPR se ha comprometido con un extenso plan de contenido post-lanzamiento. The Witcher 3: Wild Hunt recibió numerosas actualizaciones gratuitas tras su debut en 2015, muchas de ellas mejoraron muchísimo este RPG de mundo abierto. Dicho lo anterior, The Witcher 3 no se estrenó en tan mal estado como Cyberpunk 2077.

Fuente: GamesIndustry.biz