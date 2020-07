Brie Larson quiere ser Samus en la película de Metroid

Después de dar vida a Carol Danvers / Capitana Marvel en el MCU, Brie Larson ha dicho en múltiples ocasiones que le encantaría dar vida a Samus Aran en una posible adaptación live-action de Metroid, una de las franquicias más populares de Nintendo. El amor que Larson le tiene a la Gran N y sus personajes no es ningún secreto, pues anteriormente ha reiterado ser fanática de sus videojuegos.

Larson participó recientemente en el talk show de Animal Crossing: New Horizons con Gary Whitta, donde salió a la luz el tema de Samus y la película de Metroid:

“Me encantaría. Me disfracé de Samus en Halloween hace 2 años…Literalmente era un disfraz de $20 dólares que compré en Amazon, así que no era nada. Estaba muy emocionada por lo que subí una foto a Instagram con el disfraz y se convirtió en algo con personas diciendo ‘¡Wow!’. Ella siempre fue mi personaje favorito en Super Smash Bros y simplemente la amaba. Así que todo comenzó y definitivamente no he terminado con esa historia y quiero hacer esa película, en definitiva, quiero participar en eso. Así que, Nintendo, de nuevo: ¡me encantaría hacerlo!”.