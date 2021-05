Bloodborne podría tener su propia serie en HBO Max, pero no te emociones todavía

Hace un par de meses, Sony nos sorprendió con la noticia de que ya estaban trabajando en una película de Ghost of Tsushima, reiterando el fuerte compromiso que tiene la compañía nipona hacia otros medios. Aparte de The Last of Us, se rumorea que PlayStation Productions está trabajando en una serie de Bloodborne para HBO Max, aunque mejor ni te emociones.

De acuerdo con Nick Santos, escritor de That Hashtag Show, fuentes cercanas le comentaron que Sony ha estado en pláticas con HBO respecto a una serie de Bloodborne, y aparentemente, ya hasta tienen el guion listo con todo y arte conceptual. El show tendría un total de ocho episodios y no se echaría para atrás en cuanto al gore y la violencia. Suena demasiado bueno para ser verdad, y tal vez lo sea.

Tristemente, Santos no es la fuente más confiable allá fuera. Muchas de las predicciones de este insider no se han cumplido del todo, mientras que algunas solo se cumplen parcialmente y otras de plano no estuvieron ni cerca. Como tal, lo mejor es tomar esta información con reserva hasta tener algún tipo de confirmación oficial, cosa que esperemos suceda pronto.

