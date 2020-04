Bethesda no realizará una presentación digital en junio este año

A pesar de que E3 2020 fue cancelado a causa del COVID-19, algunas compañías habían mencionado que se encuentran evaluando la opción de una presentación digital durante los días en los que originalmente se iba a llevar a cabo este evento. El día de hoy, Pete Hines, vicepresidente de marketing global y comunicaciones en Bethesda, reveló que la compañía no podrá realizar una presentación digital este año.

Por medio de un tweet, Hines explicó que debido a la pandemia y a los retos que presenta el coronavirus, Bethesda no realizará una presentación digital durante junio. Por otro lado, espera poder compartirnos más información sobre los proyectos de la compañía en los próximos meses. Este fue el mensaje que emitió:

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.

— Pete Hines (@DCDeacon) April 1, 2020