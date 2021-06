Batman Beyond regresa con una nueva historia

Junto a Batman: La Serie Animada, Batman Beyond es una de las caricaturas más queridas del personaje. No solo nos introdujo una versión futurista de El Caballero de la Noche, sino que también nos mostró un lado mucho más maduro de Bruce Wayne. Bueno, esta versión del héroe regresará en una nueva historia.

Tras ausentarse por ocho años, Batman Beyond volverá en una serie de cómics llamada Batman: Urban Legends, con su propia historia titulada Wake. Este cómic estará conformado por 30 páginas en donde nuestro héroe deberá resolver un misterio ambientado en Neo-Gótica.

El guion de este cómic será responsabilidad de Jackson Lanzing, que anteriormente ya había prestado su talento como guionista en otras historias de Batman Beyond. De hecho, Lanzing se declaró a sí mismo como un fan de la serie animada, así que existe potencial para que este nuevo cómic sea uno de los mejores en la historia.

Via: Jackson Lanzing