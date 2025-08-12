Ballerina es todo un fracaso en taquilla

A lo largo de cuatro películas, la serie de John Wick demostró ser un éxito rotundo en taquilla y con los críticos. Sin embargo, todo lo bueno tiene que terminar, puesto que se ha revelado que Ballerina, el primer gran spin-off de la franquicia, ha resultado ser un fracaso total en taquilla, algo que ha terminado por afectar las ganancias trimestrales de Lionsgate.

Por medio de su más reciente reporte financiero, Lionsgate ha confirmado pérdidas de $94 millones de unidades. Parte de esto se debe al fracaso comercial que resultó ser Ballerina. Con un presupuesto de $90 millones de dólares, la cinta solo logró recaudar $132.4 millones de dólares. Recordemos que, por lo general, una cinta debe de conseguir el doble de lo que costó para comenzar a generar dinero.

Esto ha resultado ser una gran sorpresa para muchos. Recordemos que John Wick demostró ser un éxito constante. Sus cuatro películas siempre le generaron dinero a Lionsgate, y los múltiples spin-offs en desarrollo dejaron en claro la confianza que tenía la casa productora en esta propiedad, al grado de que una quinta entrega principal ya está en desarrollo.

Sin embargo, el fracaso comercial de Ballerina podría detener o cambiar los planes de Lionsgate a futuro. Por su parte, la compañía espera recuperar parte de sus ingresos por medio de las compras y rentas digitales, las cuales ya están disponibles, así como los Blu-ray y contratos con servicios de streaming. Por el momento solo nos queda esperar para ver qué sucederá en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Ballerina aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre la producción de John Wick 5.

Vía: Vandal