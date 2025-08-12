    Ballerina es todo un fracaso en taquilla

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS12/08/2025 2:58 p. m.

    A lo largo de cuatro películas, la serie de John Wick demostró ser un éxito rotundo en taquilla y con los críticos. Sin embargo, todo lo bueno tiene que terminar, puesto que se ha revelado que Ballerina, el primer gran spin-off de la franquicia, ha resultado ser un fracaso total en taquilla, algo que ha terminado por afectar las ganancias trimestrales de Lionsgate.

    Por medio de su más reciente reporte financiero, Lionsgate ha confirmado pérdidas de $94 millones de unidades. Parte de esto se debe al fracaso comercial que resultó ser Ballerina. Con un presupuesto de $90 millones de dólares, la cinta solo logró recaudar $132.4 millones de dólares. Recordemos que, por lo general, una cinta debe de conseguir el doble de lo que costó para comenzar a generar dinero.

    Esto ha resultado ser una gran sorpresa para muchos. Recordemos que John Wick demostró ser un éxito constante. Sus cuatro películas siempre le generaron dinero a Lionsgate, y los múltiples spin-offs en desarrollo dejaron en claro la confianza que tenía la casa productora en esta propiedad, al grado de que una quinta entrega principal ya está en desarrollo.

    Sin embargo, el fracaso comercial de Ballerina podría detener o cambiar los planes de Lionsgate a futuro. Por su parte, la compañía espera recuperar parte de sus ingresos por medio de las compras y rentas digitales, las cuales ya están disponibles, así como los Blu-ray y contratos con servicios de streaming. Por el momento solo nos queda esperar para ver qué sucederá en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Ballerina aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre la producción de John Wick 5.

    Imagen

    Vía: Vandal

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Movie Review – Wonder Woman
    Movie Review – Wonder Woman
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Videoreseña – It (Eso)
    Videoreseña – It (Eso)
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolitica Editorial
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media