Back 4 Blood confirma fecha para su beta abierta

Back 4 Blood está programado para estrenarse a finales de este año, pero antes de eso, sus desarrolladores en Turtle Rock Studios tienen planeado lanzar un nuevo periodo de beta que permita a los jugadores probar el título antes de su estreno. Dicha beta no es ningún misterio, pero apenas hoy confirmaron la fecha exacta en que empezará.

A través de un nuevo tráiler durante el Summer Game Fest, se confirmó que el próximo 12 de agosto todos los interesados podrán empezar a jugar la beta de Back 4 Blood hasta el 16 de agosto. Aquellos que hicieron su preventa podrán gozar de otro periodo de beta empezando el 5 de agosto y finalizando el 9 de agosto.

Summer just got a whole lot bloodier! See ya in the Open BETA, August 12th! #SummerGameFest #Back4Blood pic.twitter.com/R4wK82C84I

— Back 4 Blood (@back4blood) June 10, 2021